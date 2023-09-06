Оболонь проведет спарринг с Черноморцем

"Оболонь" в перерыве на матчи сборных договорилась сыграть товарищеский матч с "Черноморцем".

Игра состоится в субботу, 9 августа в Киеве на "Оболонь-Арене". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00.

Контрольный поединок пройдет без болельщиков. Трансляция матча не планируется.

Заметим, что совсем недавно, команды встречались между собой в Одессе в рамках 3-го тура УПЛ. Эта игра завершилась победой одесситов со счетом 2:0.