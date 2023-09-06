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Оболонь проведет спарринг с Черноморцем
Игра состоится в ближайшую субботу
Фото: ФК Чорноморець
"Оболонь" в перерыве на матчи сборных договорилась сыграть товарищеский матч с "Черноморцем".
Игра состоится в субботу, 9 августа в Киеве на "Оболонь-Арене". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00.
Контрольный поединок пройдет без болельщиков. Трансляция матча не планируется.
Заметим, что совсем недавно, команды встречались между собой в Одессе в рамках 3-го тура УПЛ. Эта игра завершилась победой одесситов со счетом 2:0.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.09.2023 в 14:38
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