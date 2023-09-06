Бущан: Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан обозначил основную задачу команды этого сезона.

"Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ. На старте, к сожалению, в Одессе немного оступились (поражение "Черноморцу" 2:3 - прим), но на наше психологическое состояние это никак не повлияло.

Готовы бороться до конца и будем делать все, потому что цель "Динамо" – победа в чемпионате и Кубке Украины", – сказал Бущан.