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Бущан: Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ
Команда нацелена на чемпионский титул
Фото: ФК Динамо Киев
Вратарь "Динамо" Георгий Бущан обозначил основную задачу команды этого сезона.
"Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ. На старте, к сожалению, в Одессе немного оступились (поражение "Черноморцу" 2:3 - прим), но на наше психологическое состояние это никак не повлияло.
Готовы бороться до конца и будем делать все, потому что цель "Динамо" – победа в чемпионате и Кубке Украины", – сказал Бущан.
Заметим, что сейчас "Динамо" занимает 10-е место в таблице УПЛ и имеет три игры в запасе.
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