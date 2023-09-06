  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бущан: Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан: Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда нацелена на чемпионский титул

Бущан: Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан обозначил основную задачу команды этого сезона.

"Для Динамо принципиально занять первое место в УПЛ. На старте, к сожалению, в Одессе немного оступились (поражение "Черноморцу" 2:3 - прим), но на наше психологическое состояние это никак не повлияло.

Готовы бороться до конца и будем делать все, потому что цель "Динамо" – победа в чемпионате и Кубке Украины", – сказал Бущан.

Заметим, что сейчас "Динамо" занимает 10-е место в таблице УПЛ и имеет три игры в запасе.

Читайте такжеДинамо отдало своего футболиста в аренду в Азербайджан
По теме
yellow-arrow
Оболонь подписала защитника с опытом выступлений в Бельгии
yellow-arrow
Динамо осталось без капитана, 9 новичков Шахтера. Таблица трансферов клубов УПЛ
yellow-arrow
Названы лучшие игрок и тренер 6-го тура УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ВЗБІРНА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
06.09.2023 в 14:32
Жора не мели чушь --от ДК осталось только название
Ответить
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
06.09.2023 в 14:50
Он должен был сказать, что задача - удержать четвертое?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде