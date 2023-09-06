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Оболонь подписала защитника с опытом выступлений в Бельгии

Премьер-лига
(1 голосов)

Он уже выбрал себе игровой номер

Оболонь подписала защитника с опытом выступлений в Бельгии

Фото: fcvdendereh.be

Новина українською

Украинский защитник "Дендера" Валерий Дубко возвращается на родину. 22-летний футболист продолжит карьеру в "Оболони".

Как сообщает официальный сайт бельгийского клуба, контракт Дубко с бельгийцами действовал до июня 2025 года, но был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Дубко выступал за "Дендер" с августа 2022 года и с тех пор провел 5 матчей. Результативными действиями не отличался.

За "Оболонь" Валерий будет выступать под 37-м номером.

"Я доволен подписанием контракта и возможностью стать частью этой команды. Очень хочу помочь клубу своей игрой и как можно скорее играть на этом замечательном стадионе - "Оболонь Арена", - поделился защитник.

Напомним, Дубко начинал карьеру в молодежном составе "Ворсклы", затем пробился в основной состав полтавчан. Также выступал за "Черноморец" и "Зарю".

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В статье: Оболонь (Киев) Валерий Дубко
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Источник:
fcvdendereh.be

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Комментарии (1)
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mr_kubik (City)
06.09.2023 в 15:28
Дендер то яка ліга Бельгії. Знаю там Брюге Ю23 виступає
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