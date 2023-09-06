Оболонь подписала защитника с опытом выступлений в Бельгии

Украинский защитник "Дендера" Валерий Дубко возвращается на родину. 22-летний футболист продолжит карьеру в "Оболони".

Как сообщает официальный сайт бельгийского клуба, контракт Дубко с бельгийцами действовал до июня 2025 года, но был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Дубко выступал за "Дендер" с августа 2022 года и с тех пор провел 5 матчей. Результативными действиями не отличался.

За "Оболонь" Валерий будет выступать под 37-м номером.

"Я доволен подписанием контракта и возможностью стать частью этой команды. Очень хочу помочь клубу своей игрой и как можно скорее играть на этом замечательном стадионе - "Оболонь Арена", - поделился защитник.

Напомним, Дубко начинал карьеру в молодежном составе "Ворсклы", затем пробился в основной состав полтавчан. Также выступал за "Черноморец" и "Зарю".