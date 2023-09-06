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Александрия проведет спарринг с Днепром-1. Матч пройдет в Днепре
Команды заполняют паузу на матчи сборных товарищескими матчами
Фото: ФК Олександрія
Игроки "
10 сентября, заполняя паузу в чемпионате УПЛ, "Александрия" сыграет контрольный матч с "Днепром-1". Мат при этом, пройдет в Днепре.
Пока что тренер александрийцев пока не может рассчитывать на восстанавливающихся после травм Александра Беляева, Николая Михайленко и Владислава Погорелого.
Напомним, что после 6 туров УПЛ "Александрия" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 7 очков.
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