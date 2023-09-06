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Александрия проведет спарринг с Днепром-1. Матч пройдет в Днепре

Премьер-лига
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Команды заполняют паузу на матчи сборных товарищескими матчами

Александрия проведет спарринг с Днепром-1. Матч пройдет в Днепре

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Игроки "Александрии", которые получили несколько дней отпуска после матча с "Ворсклой" (0:1), возобновят тренировочный процесс 7 сентября.

10 сентября, заполняя паузу в чемпионате УПЛ, "Александрия" сыграет контрольный матч с "Днепром-1". Мат при этом, пройдет в Днепре.

Пока что тренер александрийцев пока не может рассчитывать на восстанавливающихся после травм Александра Беляева, Николая Михайленко и Владислава Погорелого.

Напомним, что после 6 туров УПЛ "Александрия" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 7 очков.

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В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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