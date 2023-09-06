Лавриненко: Когда мы играли первую игру сезона – я видел на лицах футболистов неверие в собственные силы

Главный тренер " Вереса " Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от игры команды на старте сезона, адаптации футболистов к новой модели игры.

– Сергей Дмитриевич, как оцениваете игру команды в стартовых пяти турах чемпионата? При большей удаче – могли бы получить больше очков?

– Времени на подготовку команды летом было мало. Но в целом я доволен отношением футболистов к работе. За это время мы многое сумели изменить в игровом плане, в тактическом плане. Очень много проработали теоретических занятий. Относительно результата – считаю, мы не добрали несколько своих очков в первых пяти матчах чемпионата.

Точно не проигрышной в нашем исполнении была игра с "Ворсклой". Мы неплохо выглядели. Но фортуна была не на нашей стороне. Мы нанесли 20 ударов по воротам соперника, атаковали больше. Но проиграли – 1:2.

На большее могли рассчитывать и в матче с "Колосом". Две индивидуальных ошибки сломали командную игру.

А в играх с "Шахтером" и "Черноморцем" – были и содержательная игра, и хороший результат.

– Как команде удается переход на более комбинационную модель игры?

– Это покажет время. Но футболисты должны поверить в то, что они могут играть в такой футбол. Когда мы играли первую игру сезона против "Полесья" – я видел на лицах футболистов неверие в собственные силы. Они не могли перестроиться, к ним трудно было достучаться. Но постепенно мы это меняем. Считаю, нам многое удается. Ошибки есть. Но они будут всегда. Нужно просто верить в то, что мы делаем.

– Полностью ли Вы лично обжились и адаптировались в клубе и новом городе?

– В городе я очень редко бываю. Живу в отеле с командой. Бытовые условия меня все устраивают. У меня хорошая тренерская и администраторская команда. Настоящие профессионалы. Это и Анатолий Коломиец, который огромный объем работы выполняет. И Сергей Демушкин. Это люди, на которых держится много черновой работы в клубе. Мой тренерский штаб – также постоянно на связи со мной. Поэтому я адаптировался. Все хорошо.

– Как оцениваете игру новичков? Кто провел эффективнее всего этот стартовый отрезок сезона?

– Разные игроки приходили в разном функциональном состоянии. Поэтому объективно сравнить их сейчас невозможно. Яго – уже стал любимцем болельщиков. Когда он принимает мяч – это сразу вызывает эмоции на трибунах. Его очень тепло приняли. Хотя он и сыграл очень мало времени. И это означает, что болельщики в Ровно понимают игру и их невозможно обмануть. Болельщики видят, что Яго полностью отдается на поле. Он быстро адаптировался.

У Жулио Сезара была полугодовая пауза в игровой практике. Мы видим его потенциал. Но ему нужно больше времени.

Что касается других новичков – Василия Гакмана и Евгения Шевченко тоже тепло приняли болельщики. Ребята оправдывают доверие. Приятно смотреть на их игру. Хотя эти футболисты пришли из Первой лиги.

Нельзя еще полностью оценить игру Андрея Кухарука, который часть матчей пропустил из-за травмы. Александр Кучеренко тоже был травмирован. Они только набирают форму. Но оба точно нас усилят.

Максим Марусич достойно конкурирует с Николаем Гайдучиком. В конкуренции они оба станут сильнее.

– Какие новости из лазарета? Сыграют ли с "Кривбассом" Клец, Балан, Гагун, Кухарук?

– По игре с "Кривбассом" – стартовый состав определим после ближайшего мини-сбора, который стартует 6-го сентября. В общей группе начинают работу Андрей Кухарук и Дмитрий Клец. Роман Гагун и Денис Балан пока занимаются индивидуально. Но по информации медицинского штаба клуба – их возвращения ожидаем в ближайшее время.