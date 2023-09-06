Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Толку от нее нет. Более того, она даже вредит", - Оболонь отказывается от использования ВАР на своих матчах
Интересное заявление киевского клуба
instagram.com/fc_obolon_kyiv
Директор "Оболони" Александр Резниченко рассказал, как клуб отреагировал на ошибочное, по версии "пивоваров", судейство в матче 6-го тура против "Полесья" (0:2).
Напомним, что арбитр назначил пенальти в ворота "Оболони" на 90+3 минуте матча после просмотра ВАР. Гол с этого пенальти и стал решающим в игре.
"Мы официально обратились в УАФ и Комитет арбитров с просьбой дать оценку работе рефери Виктора Копиевского и его ассистентов, а также эпизодов с удалением нашего ключевого защитника Тараса Мороза и назначением пенальти в ворота "Оболони". Ждем ответа, надеемся, что справедливость восторжествует.
Кроме того, сообщу, в матче 6 тура "Колос" – "Кривбасс" было сразу два игровых эпизода, очень похожих на тот, где был наказан вторым предупреждением Мороз, но рефери Максим Козыряцкий никак не отреагировал. Также нашим ФК было принято решение сообщить УАФ, что "Оболонь" отказывается от услуг системы VAR. В Украине она функционирует исключительно за счет клубов, а толку от нее нет. Более того, она даже вредит, как это показал поединок "Полесье" – "Оболонь", - сказал Резниченко.
Популярное сейчас
- Шахтер обошел два английских клуба в борьбе за Мироши
- Собуцкий: Был в Краматорске и всех спрашивал о заводе УАФ, а о нем никто даже не слышал
- Динамо отдало своего футболиста в аренду в Азербайджан
- ПСЖ платит 90 млн за Муани, Феликс и Канселу в Барселоне. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
Новости по теме
- 22:22 Украинские Директор Оболони: В матче с Металлистом о нас вытерли ноги. С первых минут было понятно, какой будет результат
- 17:37 Украинские "Это все слухи" - В Оболони опровергают информацию об отставке главного тренера
- 23:17 Украинские Он нехорошо себя чувствует, пусть немного отдохнет - в Оболони-Бровар пояснили отпуск главного тренера