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"Толку от нее нет. Более того, она даже вредит", - Оболонь отказывается от использования ВАР на своих матчах

Премьер-лига
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Интересное заявление киевского клуба

"Толку от нее нет. Более того, она даже вредит", - Оболонь отказывается от использования ВАР на своих матчах

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

Директор "Оболони" Александр Резниченко рассказал, как клуб отреагировал на ошибочное, по версии "пивоваров", судейство в матче 6-го тура против "Полесья" (0:2).

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Напомним, что арбитр назначил пенальти в ворота "Оболони" на 90+3 минуте матча после просмотра ВАР. Гол с этого пенальти и стал решающим в игре.

"Мы официально обратились в УАФ и Комитет арбитров с просьбой дать оценку работе рефери Виктора Копиевского и его ассистентов, а также эпизодов с удалением нашего ключевого защитника Тараса Мороза и назначением пенальти в ворота "Оболони". Ждем ответа, надеемся, что справедливость восторжествует.

Кроме того, сообщу, в матче 6 тура "Колос" – "Кривбасс" было сразу два игровых эпизода, очень похожих на тот, где был наказан вторым предупреждением Мороз, но рефери Максим Козыряцкий никак не отреагировал. Также нашим ФК было принято решение сообщить УАФ, что "Оболонь" отказывается от услуг системы VAR. В Украине она функционирует исключительно за счет клубов, а толку от нее нет. Более того, она даже вредит, как это показал поединок "Полесье" – "Оболонь", - сказал Резниченко.

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В статье: Оболонь (Киев) Александр Резниченко
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Источник:
sport.ua

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