Кирюханцев: 1-е, 2-е место в группе Лиги конференций – это будет идеально

Защитник " Зари " Игорь Кирюханцев рассказал, каким выдался старт сезона для команды и поделился ожиданиями от предстоящих матчи в группе Лиги конференций.

– Во-первых, хочется узнать твое мнение об этой части чемпионата. Она у нас получилась неудачной.

– Честно сказать, много факторов повлияло. Во-первых, новый тренер пришел. Во-вторых, были травмированные футболисты. Плюс еще привыкали к тому, что нам дает новый тренер. Да, 12-е место - это не то, что мы хотим. Наша задача – быть в еврокубковой зоне. В следующих матчах будем исправлять положение, которое у нас сейчас.

– Впереди у нас матчи группового этапа Лиги конференций. Что скажешь о соперниках?

– Я считаю, что команды очень хорошие. Каждая из них индивидуально разная, то есть уже ближе к матчам будем их отдельно разбирать. Сейчас думаем только о ближайшей игре чемпионата, а дальше будем индивидуально готовиться к каждому сопернику.

– На что можно рассчитывать?

– Надо рассчитывать на лучшее. 1-е, 2-е место – это идеально.

– Впереди игра с "Металлистом 1925". Что можешь сказать о сопернике?

– Сильный соперник, бережет мяч, есть индивидуально качественные игроки, на флангах могут взять на себя игру. Будем готовиться к ним и навязывать свою игру. Отступать некуда.