Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кирюханцев: 1-е, 2-е место в группе Лиги конференций – это будет идеально
Защитник Зари рассказал об ожиданиях от сезона
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "
– Во-первых, хочется узнать твое мнение об этой части чемпионата. Она у нас получилась неудачной.
– Честно сказать, много факторов повлияло. Во-первых, новый тренер пришел. Во-вторых, были травмированные футболисты. Плюс еще привыкали к тому, что нам дает новый тренер. Да, 12-е место - это не то, что мы хотим. Наша задача – быть в еврокубковой зоне. В следующих матчах будем исправлять положение, которое у нас сейчас.
– Впереди у нас матчи группового этапа Лиги конференций. Что скажешь о соперниках?
– Я считаю, что команды очень хорошие. Каждая из них индивидуально разная, то есть уже ближе к матчам будем их отдельно разбирать. Сейчас думаем только о ближайшей игре чемпионата, а дальше будем индивидуально готовиться к каждому сопернику.
– На что можно рассчитывать?
– Надо рассчитывать на лучшее. 1-е, 2-е место – это идеально.
– Впереди игра с "Металлистом 1925". Что можешь сказать о сопернике?
– Сильный соперник, бережет мяч, есть индивидуально качественные игроки, на флангах могут взять на себя игру. Будем готовиться к ним и навязывать свою игру. Отступать некуда.
Популярное сейчас
- 16 погибших, 20 раненых - россияне обстреляли ракетами С-300 центральный рынок в Константиновке. ВИДЕО
- Шахтер обошел два английских клуба в борьбе за Мироши
- Собуцкий: Был в Краматорске и всех спрашивал о заводе УАФ, а о нем никто даже не слышал
- Официально: Сидорчук переходит в бельгийский Вестерло
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО