Официально. Гармаш - игрок Осиека. ВИДЕО

Хорватский "Осиек" официально объявил о подписании полузащитника " Динамо " Дениса Гармаша.

Хавбек подписал с клубом полноценный контракт по схеме 1+1.

Ранее была информация, что 33-летний футболист разорвал контракт с "Динамо", так как на него не рассчитывал главный тренер Мирча Луческу.

Также стоит отметить, что за "Осиек" уже выступает украинец Александр Драмбаев. На данный момент команда в чемпионате Хорватии идет на 2-м месте после 5 туров. В кампании 2022/23 "Осиек" финишировал третьим.

В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.