Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Гармаш - игрок Осиека. ВИДЕО
Украинец подписал полноценный контракт с хорватским клубом
nk-osijek.hr
Хорватский "Осиек" официально объявил о подписании полузащитника "
Хавбек подписал с клубом полноценный контракт по схеме 1+1.
Ранее была информация, что 33-летний футболист разорвал контракт с "Динамо", так как на него не рассчитывал главный тренер Мирча Луческу.
Также стоит отметить, что за "Осиек" уже выступает украинец Александр Драмбаев. На данный момент команда в чемпионате Хорватии идет на 2-м месте после 5 туров. В кампании 2022/23 "Осиек" финишировал третьим.
В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
Dobro došao u Osijek! ???????? pic.twitter.com/EATfXRrgvp— NK Osijek (@nkosijek) September 6, 2023
Популярное сейчас
- Шахтер обошел два английских клуба в борьбе за Мироши
- Собуцкий: Был в Краматорске и всех спрашивал о заводе УАФ, а о нем никто даже не слышал
- Мауро Икарди купил Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 миллионов евро
- Сложный выезд Шахтера, возможный дебют Яремчука, Арсенал vs МЮ. Расписание матчей на выходные
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО