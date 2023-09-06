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Официально. Гармаш - игрок Осиека. ВИДЕО

Премьер-лига
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(1 голосов)

Украинец подписал полноценный контракт с хорватским клубом

Официально. Гармаш - игрок Осиека. ВИДЕО

nk-osijek.hr

Новина українською

Хорватский "Осиек" официально объявил о подписании полузащитника "Динамо" Дениса Гармаша.

Хавбек подписал с клубом полноценный контракт по схеме 1+1.

Ранее была информация, что 33-летний футболист разорвал контракт с "Динамо", так как на него не рассчитывал главный тренер Мирча Луческу.

Также стоит отметить, что за "Осиек" уже выступает украинец Александр Драмбаев. На данный момент команда в чемпионате Хорватии идет на 2-м месте после 5 туров. В кампании 2022/23 "Осиек" финишировал третьим.

В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Осиек
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Источник:
Осиек

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Комментарии (1)
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ulych (Запоріжжя)
06.09.2023 в 18:22
Що ж, хорвати не се-рбушкі, Будь!
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