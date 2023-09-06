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В Динамо раскрыли детали касательно ухода Гармаша
Денис уже нашел себе новый клуб
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
"Динамо" попрощалось с 33-летним полузащитником Денисом Гармашем, который
Как сообщает пресс-служба киевского клуба, игрок и клуб досрочно разорвали контракт по согласию сторон.
За годы выступлений в "Динамо" Гармаш провел 238 матчей в Премьер-лиге, забив 34 гола. 27 игр Денис провел за "Динамо" в Кубке Украины (8 голов), 7 – в Суперкубке (1 гол).
Гармаш принял участие в 88 еврокубковых матчах за "Динамо", среди которых 44 в Лиге чемпионов (5 голов) и 44 – в Лиге Европы (6 голов).
В составе "Динамо" Гармаш трижды стал чемпионом Украины (2015, 2016, 2021), трижды – обладателем Кубка Украины (2014, 2015, 2021) и 4 раза – обладателем Суперкубка Украины (2011, 2016, 2018, 2019).
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