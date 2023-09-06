У Сабаха будет право выкупа на Пэрриса

"Сабах" официально подтвердил трансфер хавбека " Динамо " Кахима Пэрриса.

"Сабах" арендовал игрока до конца текущего сезона, также отмечается, что у азербайджанского клуба будет право выкупа 23-летнего полузащитника.

Пэррис будет носить футболку "Сабаха" под 28-м номером.

Напомним, что Пэррис перешел в "Динамо" из словенского "Копера" в сентябре прошлого года. За это время полузащитник провел за "бело-синих" во всех турнирах 15 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи.