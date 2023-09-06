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У Сабаха будет право выкупа на Пэрриса

Премьер-лига
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Азербайджанский клуб объявил об аренде игрока Динамо

У Сабаха будет право выкупа на Пэрриса

sabahfc.az

Новина українською

"Сабах" официально подтвердил трансфер хавбека "Динамо" Кахима Пэрриса.

"Сабах" арендовал игрока до конца текущего сезона, также отмечается, что у азербайджанского клуба будет право выкупа 23-летнего полузащитника.

Пэррис будет носить футболку "Сабаха" под 28-м номером.

Напомним, что Пэррис перешел в "Динамо" из словенского "Копера" в сентябре прошлого года. За это время полузащитник провел за "бело-синих" во всех турнирах 15 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Сабах (Баку) Кахим Паррис
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Источник:
Сабах

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