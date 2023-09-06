Защитник Кривбасса: Есть куда расти и куда развиваться

Защитник " Кривбасса " Даниил Бескоровайный прокомментировал победу своей команды над "Колосом" (3:0) в 6-м туре УПЛ.

– Даниил, какие мысли после завершения победного матча в Ковалевке?

– Эмоции после игры хорошие, ведь мы сумели победить очень качественную команду в гостях и получить три очка. Мы показали целостность нашей команды, потому что сыграли надежно в обороне, и результативно в атаке. Рад, что сумели реализовать свои моменты.

– Один из лучших матчей "Кривбасса" в текущем сезоне?

– Скажем так: есть куда расти и куда развиваться, потому что бывают моменты, когда теряется концентрация. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться к следующим матчам.

– Ты как защитник доволен, что сыграли "на ноль"?

– Да, для нас, защитников, очень важно иметь эту уверенность и действовать так, чтобы моментов у своих ворот не было.