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Защитник Кривбасса: Есть куда расти и куда развиваться

Премьер-лига
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Криворожцы в 6-м туре разгромили Колос

Защитник Кривбасса: Есть куда расти и куда развиваться

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный прокомментировал победу своей команды над "Колосом" (3:0) в 6-м туре УПЛ.

– Даниил, какие мысли после завершения победного матча в Ковалевке?

– Эмоции после игры хорошие, ведь мы сумели победить очень качественную команду в гостях и получить три очка. Мы показали целостность нашей команды, потому что сыграли надежно в обороне, и результативно в атаке. Рад, что сумели реализовать свои моменты.

– Один из лучших матчей "Кривбасса" в текущем сезоне?

– Скажем так: есть куда расти и куда развиваться, потому что бывают моменты, когда теряется концентрация. Сейчас немного отдохнем и будем готовиться к следующим матчам.

– Ты как защитник доволен, что сыграли "на ноль"?

– Да, для нас, защитников, очень важно иметь эту уверенность и действовать так, чтобы моментов у своих ворот не было.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка) Даниил Бескоровайный
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Источник:
ФК Кривбасс

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