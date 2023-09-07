Металлисту 1925 пришлось отменить спарринг

"Металлист 1925" 7 сентября начнет подготовку к календарному матчу УПЛ с "Зарей", который состоится 15 сентября.

По информации Sport.ua, слобожанцы собирались заполнить паузу в чемпионате контрольным поединком с "Александрией", но затем в эти планы пришлось вносить коррективы, и он не состоится.

Тренерский штаб "Металлиста 1925" надеется, что полузащитник команды Бека Вачиберадзе, который из-за повреждения пропустил поединок 6-го тура со львовским "Рухом", уже сможет заниматься в общей группе.

Ранее стало известно, что 10 сентября "Александрия" сыграет контрольный матч с "Днепром-1".