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Металлисту 1925 пришлось отменить спарринг

Премьер-лига
(1 голосов)

Матча с "Александрией" не будет

Металлисту 1925 пришлось отменить спарринг

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" 7 сентября начнет подготовку к календарному матчу УПЛ с "Зарей", который состоится 15 сентября.

По информации Sport.ua, слобожанцы собирались заполнить паузу в чемпионате контрольным поединком с "Александрией", но затем в эти планы пришлось вносить коррективы, и он не состоится.

Тренерский штаб "Металлиста 1925" надеется, что полузащитник команды Бека Вачиберадзе, который из-за повреждения пропустил поединок 6-го тура со львовским "Рухом", уже сможет заниматься в общей группе.

Ранее стало известно, что 10 сентября "Александрия" сыграет контрольный матч с "Днепром-1".

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Sport.ua

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