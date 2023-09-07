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Полузащитник Кривбасса: Мечтаю играть в еврокубках

Премьер-лига
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Игрок дал краткие ответы на вопросы клубной пресс-службы

Полузащитник Кривбасса: Мечтаю играть в еврокубках

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Олег Кожушко ответил на 10 футбольных вопросов в выпуске клубного видеопроекта.

- Лучший игрок всех времен?

- Пеле.

- Самый крутой неукраинский клуб?

- "Милан".

- Тренер номер один в мире?

- Карло Анчелотти.

- Топовый стадион, на котором приходилось играть?

- НСК "Олимпийский" в Киеве.

- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

- Тайсон, когда он играл за "Шахтер".

- Любимая книга или фильм о футболе?

- Автобиография Ибрагимовича "Я - Златан".

- Лучшее восстановление после матча?

- Бочка со льдом.

- Топовый клуб Независимой Украины?

- "Кривбасс" Кривой Рог.

- Твоя футбольная мечта?

- Играть в еврокубках.

- Лучший тренер Украины после Лобановского?

- Андрей Шевченко. Мне очень импонировала его работа со сборной Украины.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
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Источник:
fckryvbas.com

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