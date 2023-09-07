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Полузащитник Кривбасса: Мечтаю играть в еврокубках
Игрок дал краткие ответы на вопросы клубной пресс-службы
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник "Кривбасса" Олег Кожушко ответил на 10 футбольных вопросов в выпуске клубного видеопроекта.
- Лучший игрок всех времен?
- Пеле.
- Самый крутой неукраинский клуб?
- "Милан".
- Тренер номер один в мире?
- Карло Анчелотти.
- Топовый стадион, на котором приходилось играть?
- НСК "Олимпийский" в Киеве.
- Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
- Тайсон, когда он играл за "Шахтер".
- Любимая книга или фильм о футболе?
- Автобиография Ибрагимовича "Я - Златан".
- Лучшее восстановление после матча?
- Бочка со льдом.
- Топовый клуб Независимой Украины?
- "Кривбасс" Кривой Рог.
- Твоя футбольная мечта?
- Играть в еврокубках.
- Лучший тренер Украины после Лобановского?
- Андрей Шевченко. Мне очень импонировала его работа со сборной Украины.
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