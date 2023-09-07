Бадибанга остается в лазарете Черноморца

Футболисты одесского " Черноморца " одними из первых среди команд УПЛ возобновили тренировки и приступили к тренировкам 5 сентября.

Паузу в чемпионате Украинской Премьер-лиги подопечные Романа Григорчука заполнят спаррингом с "Оболонью", который состоится 9 сентября.

В тренировочном лагере "Черноморца" отсутствуют Владимир Салюк и Максим Брагару, которые вызваны в ряды молодежной сборной Украины, а также бельгийский легионер Зиги Бадибанга, который восстанавливается после травмы.

Напомним, что после 6 туров УПЛ "Черноморец" с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице.