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Бадибанга остается в лазарете Черноморца
Зиги никак не восстановится после травмы
Черноморец
Футболисты одесского "
Паузу в чемпионате Украинской Премьер-лиги подопечные Романа Григорчука заполнят спаррингом с "Оболонью", который состоится 9 сентября.
В тренировочном лагере "Черноморца" отсутствуют Владимир Салюк и Максим Брагару, которые вызваны в ряды молодежной сборной Украины, а также бельгийский легионер Зиги Бадибанга, который восстанавливается после травмы.
Напомним, что после 6 туров УПЛ "Черноморец" с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице.
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