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Бадибанга остается в лазарете Черноморца

Премьер-лига
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(1 голосов)

Зиги никак не восстановится после травмы

Бадибанга остается в лазарете Черноморца

Черноморец

Новина українською

Футболисты одесского "Черноморца" одними из первых среди команд УПЛ возобновили тренировки и приступили к тренировкам 5 сентября.

Паузу в чемпионате Украинской Премьер-лиги подопечные Романа Григорчука заполнят спаррингом с "Оболонью", который состоится 9 сентября.

В тренировочном лагере "Черноморца" отсутствуют Владимир Салюк и Максим Брагару, которые вызваны в ряды молодежной сборной Украины, а также бельгийский легионер Зиги Бадибанга, который восстанавливается после травмы.

Напомним, что после 6 туров УПЛ "Черноморец" с 9 очками занимает 6-е место в турнирной таблице.

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В статье: Черноморец (Одесса) Зиги Бадибанга
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.09.2023 в 18:22
Штогрина в лазарет а Зигги на поле---ЧО нужен забивной нападающий с 1-2 лиги--ищите
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