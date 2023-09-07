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Дело по аэропорту Одесса: суд арестовал одного из владельцев Черноморца с возможностью залога
Кауфман и Грановский подозреваются в незаконном завладении аэропортом Одесса
Фото из открытых источников
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения фигуранту дела о завладении Международным аэропортом Одесса в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВАКС в Telegram.
По информации источников РБК-Украина, речь об одном из владельцев "Черноморца" Борисе Кауфмане.
Информации о втором владельце "Черноморца" Алексе Боруховиче (бывшее имя - Александр Грановский), который также проходил по данному делу, нет.
"Срок содержания под стражей - до 29 октября 2023 года включительно", - сказано в сообщении суда.
Также в ВАКС уточняют, что в качестве альтернативы подозреваемому предоставили возможность внести залог в размере 268 миллионов 400 тысяч гривен. В случае внесения залога его освободят из-под стражи.
Стоит заметить, что Кауфман уже был заключен под стражу в декабре 2022 года, но тогда залог в 129 млн гривен внесли почти сразу же.
Напомним, 29 августа стало известно, что бывший мэр Одессы Алексей Костусев, его экс-заместитель, бизнесмены Борис Кауфман и Алекс Борухович, а также директор ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" получили подозрения.
По версии правоохранителей, вышеперечисленные лица могли завладеть имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" и доходом от его деятельности в течение 2012-2022 гг.
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