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Сергей Палкин не прошел в члены правления Ассоциации европейских клубов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Состоялись выборы членов правления организации

Сергей Палкин не прошел в члены правления Ассоциации европейских клубов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 7 сентября, состоялись выборы в члены правления European Club Association (ECA), куда выдвигал свою кандидатуру и генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

В члены правления были выбраны 32 представителя от разных европейских клубов, председателем организации в очередной раз был выбран Насер Аль-Хелаифи (ПСЖ).

Сергей Палкин не набрал нужного количества голосов и не прошел в члены правления организации.

Напомним, что каденция в Совете правления ECA будет составлять 4 года - с 2023-го по 2027-й.

ECA официально признана УЕФА и ФИФА единственной независимой организацией футбольных клубов на европейском уровне. На данный момент ЕСА представляет интересы 330 европейских клубов.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ECA

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.09.2023 в 20:54
Сергій Палкін не набрав потрібної кількості банкнот. Перепрошую, голосів...
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0
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oda1979 (Запорожье)
07.09.2023 в 20:48
А Андрей Павелко бы прошел. И стал бы председателем. Свободу профессионалу своего дела Андрею Павелко!
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0
0
alex.belogubko (одесса)
07.09.2023 в 20:41
мало дал
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0
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LEVgcUqs (Чернігів)
07.09.2023 в 20:37
Ну що ж вони -Європа? Не знають такого видатного бізнесмена із шахтьора , торговця людьми -футболістами? Недобре це, чоловік би розвернув свій бізнесовий проект.
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