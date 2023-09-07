Сергей Палкин не прошел в члены правления Ассоциации европейских клубов

Сегодня, 7 сентября, состоялись выборы в члены правления European Club Association (ECA), куда выдвигал свою кандидатуру и генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин.

В члены правления были выбраны 32 представителя от разных европейских клубов, председателем организации в очередной раз был выбран Насер Аль-Хелаифи (ПСЖ).

Сергей Палкин не набрал нужного количества голосов и не прошел в члены правления организации.

Напомним, что каденция в Совете правления ECA будет составлять 4 года - с 2023-го по 2027-й.

ECA официально признана УЕФА и ФИФА единственной независимой организацией футбольных клубов на европейском уровне. На данный момент ЕСА представляет интересы 330 европейских клубов.