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Президент Вереса планирует построить клубный стадион
Это уже после войны будет
Фото: НК Верес
Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о планах строительства собственного стадиона для ровенского клуба.
"Мы сейчас на базе делаем поля. И в планах одно из полей сделать с трибунами. Сделать полноценный, небольшой стадион. На тысяч 5-ть, возможно такой, как у "Ингульца". Вроде такого. Почему бы и нет, это в перспективе.
Это уже после войны будем делать", сказал Надеин.
Сейчас "Верес" играет домашние матчи на коммунальном стадионе "Авангард" в Ровно.
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