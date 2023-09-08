Президент Вереса планирует построить клубный стадион

Президент "Вереса" Иван Надеин рассказал о планах строительства собственного стадиона для ровенского клуба.

"Мы сейчас на базе делаем поля. И в планах одно из полей сделать с трибунами. Сделать полноценный, небольшой стадион. На тысяч 5-ть, возможно такой, как у "Ингульца". Вроде такого. Почему бы и нет, это в перспективе.

Это уже после войны будем делать", сказал Надеин.