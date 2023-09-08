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Болельщики Динамо определили лучшего игрока команды в августе

Премьер-лига
(1 голосов)

В опросе приняло участие более чем 3,5 тысячи респондентов

Болельщики Динамо определили лучшего игрока команды в августе

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" сообщило результаты голосования болельщиков относительно лучшего игрока команды в августе. Награда досталась голкиперу Георгию Бущану.

29-летний вратарь набрал 52% голосов. Второе место занял Николай Шапаренко, за которого отдали голоса 20% респондентов. Далее следуют Андрей Ярмоленко (12%), Владислав Ванат (12%) и Виталий Буяльский (4%).

Всего в опросе приняло участие более чем 3,5 тысячи болельщиков.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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