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Мирон Маркевич: Увольнение Луческу ничего не изменит

Премьер-лига
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Маркевич считает, что не стоит делать главным виновником наставника киевлян

Мирон Маркевич: Увольнение Луческу ничего не изменит

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич оценил трансферы Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша, а также уровень украинского футбола.

- Какого Вы мнения о трансферах Сергея Сидорчука и Дениса Гармаша?

- Чемпионат Бельгии является чемпионатом приличного уровня. Как Сидорчук, так и Гармаш уже заканчивают свои карьеры. Почему бы не поиграть год-два в свое удовольствие? Чемпионат Хорватии слабее уровнем, но существенно это роли не меняет. Я, вообще, рекомендую футболистам играть как можно дольше. Потому что потом наступят будни, когда ты никому не нужен и это уже будет плохо.

- Уровень УПЛ, в ближайшее время, будет оставаться без изменений?

- Хорошо, вообще, что у нас сохраняется футбол, что матчи проводятся и в Высшей лиге, и в Первой и Второй. Нужно пережить это сложное время. Если это все остановится, то будет крах. Нужно воспитывать молодых футболистов. Для них сейчас есть все шансы себя реализовать, просто нужно изменить свою ментальность и поскорее двигаться вперед.

Пока что, наши клубы не могут конкурировать с европейскими командами среднего класса. Поэтому, мы и имеем такие результаты. Претензии к Луческу? В этом нет ничего удивительного - как только команда проигрывает, то во всем виноват тренер. Однако, чтобы показывать хороший результат, нужно иметь футболистов. В "Шахтере" у Луческу были серьезные игроки - был результат. Все взаимосвязано. Увольнение Луческу ничего не изменит.

- Какие шансы у "Шахтера" на выход из группы?

- Если займет третье место - будет очень хорошо, - считает Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
1927.kiev.ua

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