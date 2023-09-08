Бланко покинул Днепр-1: источник назвал новый клуб аргентинца

Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко покинул команду. Об этом пишет Telegram-канал "Причал".

По информации источника, 28-летний аргентинец перешел в мексиканский клуб "Тихуана", который также известен по своему прозвищу "Шолос". Отмечается, что это аренда на один год с правом выкупа.

Ранее Бланко изъявлял желание покинуть "Днепр-1" из-за того, что команда из Ужгорода переедет в Днепр.

Доминго стал игроком днепрянам прошлым летом. С тех пор он провел 31 матч, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с украинским клубом действителен до 30 июня 2025 года.

"Тихуана" выступает в высшем дивизионе Мексики.