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Бланко покинул Днепр-1: источник назвал новый клуб аргентинца

Премьер-лига
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Футболист сменил команду

Бланко покинул Днепр-1: источник назвал новый клуб аргентинца

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко покинул команду. Об этом пишет Telegram-канал "Причал".

По информации источника, 28-летний аргентинец перешел в мексиканский клуб "Тихуана", который также известен по своему прозвищу "Шолос". Отмечается, что это аренда на один год с правом выкупа.

Ранее Бланко изъявлял желание покинуть "Днепр-1" из-за того, что команда из Ужгорода переедет в Днепр.

Доминго стал игроком днепрянам прошлым летом. С тех пор он провел 31 матч, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с украинским клубом действителен до 30 июня 2025 года.

"Тихуана" выступает в высшем дивизионе Мексики.

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В статье: Тихуана (Мексика) СК Днепр-1 Доминго Бланко
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