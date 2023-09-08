Без представителей Динамо. УПЛ выбирает лучших тренера и игрока месяца

Украинская Премьер-лига на своем сайте объявила о начале голосования за лучшего игрока и тренера по итогам августа.

В голосовании за лучшего футболиста примут участие: Кирилл Фесюн ("Колос"), Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Иван Дибанго ("Кривбасс") и Юрий Климчук ("Рух").

В битве за лучшего наставника сойдутся: Виталий Пономарев ("Рух"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), Патрик ван Леувен ("Шахтер") и Роман Григорчук ("Черноморец").

Голосование продлится до 13:00 среды, 13 сентября.

Голосование за лучшего игрока месяца здесь.

Голосование за лучшего тренера месяца здесь.