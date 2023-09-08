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Без представителей Динамо. УПЛ выбирает лучших тренера и игрока месяца
Голосование продлится пять дней
upl.ua
Украинская Премьер-лига на своем сайте объявила о начале голосования за лучшего игрока и тренера по итогам августа.
В голосовании за лучшего футболиста примут участие: Кирилл Фесюн ("Колос"), Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Иван Дибанго ("Кривбасс") и Юрий Климчук ("Рух").
В битве за лучшего наставника сойдутся: Виталий Пономарев ("Рух"), Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), Патрик ван Леувен ("Шахтер") и Роман Григорчук ("Черноморец").
Голосование продлится до 13:00 среды, 13 сентября.
Голосование за лучшего игрока месяца здесь.
Голосование за лучшего тренера месяца здесь.
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