Лучшим игроком Динамо в августе признан голкипер

" Динамо " подвело итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в апреле.

Награда досталась голкиперу Георгию Бущану, за которого проголосовало 52% респондентов.

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На втором месте оказался Николай Шапаренко (20%), у Андрея Ярмоленко и Владислава Ваната по 12% голосов.

Напомним, что в августе Бущан провел за "Динамо" 6 матчей, в которых пропустил 8 голов.