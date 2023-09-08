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Лучшим игроком Динамо в августе признан голкипер
Георгий Бущан принимает поздравления
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Награда досталась голкиперу Георгию Бущану, за которого проголосовало 52% респондентов.
На втором месте оказался Николай Шапаренко (20%), у Андрея Ярмоленко и Владислава Ваната по 12% голосов.
Напомним, что в августе Бущан провел за "Динамо" 6 матчей, в которых пропустил 8 голов.
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Источник:телеграм-канал Динамо
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