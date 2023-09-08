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Лучшим игроком Динамо в августе признан голкипер

Премьер-лига
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Георгий Бущан принимает поздравления

Лучшим игроком Динамо в августе признан голкипер

Новина українською

"Динамо" подвело итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в апреле.

Награда досталась голкиперу Георгию Бущану, за которого проголосовало 52% респондентов.

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На втором месте оказался Николай Шапаренко (20%), у Андрея Ярмоленко и Владислава Ваната по 12% голосов.

Напомним, что в августе Бущан провел за "Динамо" 6 матчей, в которых пропустил 8 голов.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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