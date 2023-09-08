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Динамо все еще не нашло клуб Сидклею - он продолжает тренироваться с командой U-19
Мирча Луческу на бразильца не рассчитывает
Фото: ФК Динамо
Бразильский фулбек "
Как сообщает "Динамомания", киевский клуб до сих не нашел новый клуб 30-летнему футболисту, поэтому он продолжает поддерживать форму с юношеской командой.
Напомним, что весеннюю часть прошлого сезона Сидклей провел на правах аренды в болгарском "ЦСКА 1948".
По завершении чемпионата бразилец вернулся в расположение "Динамо", но главный тренер киевлян Мирча Луческу на него не рассчитывает.
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