Динамо все еще не нашло клуб Сидклею - он продолжает тренироваться с командой U-19

Бразильский фулбек " Динамо " Сидклей продолжает тренироваться с юношеской командой "Динамо" U-19.

Как сообщает "Динамомания", киевский клуб до сих не нашел новый клуб 30-летнему футболисту, поэтому он продолжает поддерживать форму с юношеской командой.

Напомним, что весеннюю часть прошлого сезона Сидклей провел на правах аренды в болгарском "ЦСКА 1948".

По завершении чемпионата бразилец вернулся в расположение "Динамо", но главный тренер киевлян Мирча Луческу на него не рассчитывает.