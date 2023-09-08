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Динамо все еще не нашло клуб Сидклею - он продолжает тренироваться с командой U-19

Премьер-лига
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Мирча Луческу на бразильца не рассчитывает

Динамо все еще не нашло клуб Сидклею - он продолжает тренироваться с командой U-19

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Бразильский фулбек "Динамо" Сидклей продолжает тренироваться с юношеской командой "Динамо" U-19.

Как сообщает "Динамомания", киевский клуб до сих не нашел новый клуб 30-летнему футболисту, поэтому он продолжает поддерживать форму с юношеской командой.

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Напомним, что весеннюю часть прошлого сезона Сидклей провел на правах аренды в болгарском "ЦСКА 1948".

По завершении чемпионата бразилец вернулся в расположение "Динамо", но главный тренер киевлян Мирча Луческу на него не рассчитывает.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей
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Источник:
Динамомания

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