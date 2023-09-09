Кривенцов оценил спарринг против Колоса как тренер Зари. Клуб официально не объявлял о назначении

Тренер луганской "Зари" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от "Колоса" в товарищеском матче.

- В первую очередь хочу поздравить Луганск, луганчан и болельщиков "Зари" с днем города! Самое главное пожелание – мир и победа.

Что касается игры, то мы 4 дня провели, работая в двукратном режиме. Завершили этот микроцикл контрольным поединком против "Колоса". Посмотрел на игроков, так сказать, в деле. Дал возможность сыграть всем по 45 минут, чтобы увидеть, как прошел этот недельный цикл. Конечно, каждая игра дает место размышлениям. Будем двигаться дальше. Кое-что в тренировочном процессе изменилось, поэтому мне было важно, как футболисты восприняли информацию за этот короткий период времени. Счет сейчас не очень важен. Мне понравилось их отношение, понравилось то, что они пробовали играть так, как мы хотим. Ну а индивидуальные ошибки на этом уровне недопустимы.

- Немного большее интервью мы сделаем с вами позже, когда официально представим вас в качестве главного тренера. А сейчас хочу спросить вопрос всех болельщиков – какие перспективы, по вашему мнению, этой "Зари"?

- То, что наша команда будет отдаваться на поле в каждом матче на сто процентов, даже не обсуждается. Задачи не снимаются – будем подтягиваться к лидерам в чемпионате и удачно выступить в еврокубках.

Напомним, луганский клуб так и официально не объявил о назначении нового главного тренера.