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Лалатович согласился покинуть Зорю в обмен на двухмесячную зарплату, - ТаТоТаке
Тренер сам дал такое предложение
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, почему "Заря" до сих пор не объявила о назначении Валерия Кривенцова, уже руководящего командой в товарищеских матчах.
"Дело было в том, что когда коллапс между игрой и результатом уже достиг апофигея полного, то состоялся такой разговор между определенными уважаемыми людьми, и поставлен вопрос: "Ненад, что дальше делать? Ты сможешь это исправить?"
Лалатович честно сказал: "Мне кажется, что я уже все". И я готов, если что, уйти, но у меня есть условие – отдайте мне зарплату за август и сентябрь. Лалатович ушел в конце августа, ну окей, такое условие.
"Заре" как-то нужно было вывести эти деньги за границу, то есть, чтобы Лалатовичу заплатить, и они еще этого не сделали, но обещают сделать в течение недели", - рассказал Спиваковский.
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