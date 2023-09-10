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Лалатович согласился покинуть Зорю в обмен на двухмесячную зарплату, - ТаТоТаке

Премьер-лига
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Тренер сам дал такое предложение

Лалатович согласился покинуть Зорю в обмен на двухмесячную зарплату, - ТаТоТаке

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, почему "Заря" до сих пор не объявила о назначении Валерия Кривенцова, уже руководящего командой в товарищеских матчах.

"Дело было в том, что когда коллапс между игрой и результатом уже достиг апофигея полного, то состоялся такой разговор между определенными уважаемыми людьми, и поставлен вопрос: "Ненад, что дальше делать? Ты сможешь это исправить?"

Лалатович честно сказал: "Мне кажется, что я уже все". И я готов, если что, уйти, но у меня есть условие – отдайте мне зарплату за август и сентябрь. Лалатович ушел в конце августа, ну окей, такое условие.

"Заре" как-то нужно было вывести эти деньги за границу, то есть, чтобы Лалатовичу заплатить, и они еще этого не сделали, но обещают сделать в течение недели", - рассказал Спиваковский.

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В статье: Заря (Луганск) Ненад Лалатович
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Источник:
ТаТоТаке

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