Шахтер хотел отдать 19-летнего легионера в аренду, но не получил предложений

Донецкий "Шахтер" хотел отдать своего вингера Хусрава Тоирова в аренду для получения игровой практики. Игрок не входит в планы Патрика ван Леувена. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Однако желающих арендовать 19-летнего футболиста не нашлось. В связи с этим Тоиров продолжит свои выступления за "Шахтер" U-19.

Хусрав присоединился к команде дончан 1 марта этого года, перейдя из Атырау за 300 тысяч евро. С того момента он провел два матча в составе "Шахтера". В этом сезоне вингер дважды попал в заявку, однако не сыграл ни минуты.