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Шахтер хотел отдать 19-летнего легионера в аренду, но не получил предложений
Он не входит в планы главного тренера команды
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Донецкий "Шахтер" хотел отдать своего вингера Хусрава Тоирова в аренду для получения игровой практики. Игрок не входит в планы Патрика ван Леувена. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.
Однако желающих арендовать 19-летнего футболиста не нашлось. В связи с этим Тоиров продолжит свои выступления за "Шахтер" U-19.
Хусрав присоединился к команде дончан 1 марта этого года, перейдя из Атырау за 300 тысяч евро. С того момента он провел два матча в составе "Шахтера". В этом сезоне вингер дважды попал в заявку, однако не сыграл ни минуты.
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