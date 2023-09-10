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Шахтер хотел отдать 19-летнего легионера в аренду, но не получил предложений

Премьер-лига
(1 голосов)

Он не входит в планы главного тренера команды

Шахтер хотел отдать 19-летнего легионера в аренду, но не получил предложений

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Донецкий "Шахтер" хотел отдать своего вингера Хусрава Тоирова в аренду для получения игровой практики. Игрок не входит в планы Патрика ван Леувена. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Однако желающих арендовать 19-летнего футболиста не нашлось. В связи с этим Тоиров продолжит свои выступления за "Шахтер" U-19.

Хусрав присоединился к команде дончан 1 марта этого года, перейдя из Атырау за 300 тысяч евро. С того момента он провел два матча в составе "Шахтера". В этом сезоне вингер дважды попал в заявку, однако не сыграл ни минуты.

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В статье: Шахтер (Донецк) Хусрав Тоиров
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
10.09.2023 в 14:56
что никому во второй лиге не нужен талант шахты?)))))
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