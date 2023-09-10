Верес уверенно победил Полесье в товарищеском матче

Сегодня, 10-го сентября подопечные Сергея Лавриненко и Юрия Калитвинцева провели контрольный спарринг. В итоге "Верес" на своем поле одержал достаточно уверенную победу со счетом 3:1.

Поединок прошел в формате 4-х таймов по 30 минут.

Ровенская команда забила три гола, на что "волки" ответили только одним взятием ворот.

Товарищеский матч

Стадион "Авангард", Ровно

"Верес" - "Полесье" - 3:1

Голы: Гайдучик 35, Марусич 84, Ковалюк 109 – Мустафаев 100 (пен)

"Верес" (стартовый состав): Паст - Протасевич, Вовченко, Курко, Шевченко, Кучеров, Кучеренко, В. Шарай, С. Шарай, Яго, Гайдучик.

"Полесье" (стартовый состав): Бойко – Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Шаповал, Танковский, Кушниренко, Козак, Грицук, Янаков, Ариэльсон.