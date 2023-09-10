Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес уверенно победил Полесье в товарищеском матче
Команды Лавриненко и Калитвинцева поддерживают форму во время паузы на матчи сборных
ФК "Верес" / Автор невідомий
Сегодня, 10-го сентября подопечные Сергея Лавриненко и Юрия Калитвинцева провели контрольный спарринг. В итоге "Верес" на своем поле одержал достаточно уверенную победу со счетом 3:1.
Поединок прошел в формате 4-х таймов по 30 минут.
Ровенская команда забила три гола, на что "волки" ответили только одним взятием ворот.
Товарищеский матч
Стадион "Авангард", Ровно
"Верес" - "Полесье" - 3:1
Голы: Гайдучик 35, Марусич 84, Ковалюк 109 – Мустафаев 100 (пен)
"Верес" (стартовый состав): Паст - Протасевич, Вовченко, Курко, Шевченко, Кучеров, Кучеренко, В. Шарай, С. Шарай, Яго, Гайдучик.
"Полесье" (стартовый состав): Бойко – Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Шаповал, Танковский, Кушниренко, Козак, Грицук, Янаков, Ариэльсон.
Популярное сейчас
- Испепелили Мудрика, прошлись по судье, посвятили оды фанатам сине-желтых. Обзор британских СМИ после матча с Украиной
- Вопрос Ребровым или программа-минимум? Акценты зрителя на игре Украины с Англией
- Силы обороны ликвидировали еще почти пятьсот захватчиков. Генштаб обновил данные российских потерь
- В Динамо раскрыли детали касательно ухода Гармаша
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО