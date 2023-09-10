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Обменялись голами, сильнейшего не определили. Кривбасс - ЛНЗ 1:1
Команды провели контрольный поединок
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Во время международной паузы "Кривбасс" и "ЛНЗ" провели контрольный поединок, сильнейшего не определили. Было забито по одному мячу в первом тайме. Авторами забитых мячей стали Наумец и Кожушко.
Соперники уже встречались в этом сезоне УПЛ. 13 августа в рамках третьего тура криворожский клуб обыграл оппонентов со счетом 2:0.
"Кривбасс" после шести туров идет на третьем месте в чемпионате, набрав 11 очков. 17 сентября подопечные Юрия Вернидуба сыграют против "Вереса".
Новичок лиги "ЛНЗ" занимает предпоследнее место с 4 очками. В 7-м туре команда из Черкасс встретится со львовским "Рухом".
Контрольный поединок
"Кривбасс" (Кривой Рог) - "ЛНЗ" (Черкассы) - 1:1
Арбитр: Анатолий Ухов (Кривой Рог).
Голы: Владислав Наумец, 41 (0:1). Олег Кожушко, 45 (1:1)
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