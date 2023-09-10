Днепр-1 сильнее Александрии в поединке из четырех таймов

"Днепр-1" и "Александрия" провели товарищеский поединок во время международной паузы. Команды сыграли четыре тайма общей продолжительностью 120 минут, в котором сильнее оказались хозяева. Счет 3:1 в их пользу.

Днепряне первые пропустили гол, а включились уже в последнем четвертом тайме. Голы Сарапия, Когута и Бабенко принесли победу хозяевам.

Контрольный матч.

Четыре тайма по 30 минут.

10 сентября. 16.00. "Днепр-Арена".

СК "Днепр-1" - ФК "Александрия" 3:1 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Шулянский (54), Сарапий (107, с пенальти, заработал Пирес), Когут (110), Бабенко (117).