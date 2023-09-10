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Днепр-1 сильнее Александрии в поединке из четырех таймов
Счет 3:1 в пользу днепрян
Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"
"Днепр-1" и "Александрия" провели товарищеский поединок во время международной паузы. Команды сыграли четыре тайма общей продолжительностью 120 минут, в котором сильнее оказались хозяева. Счет 3:1 в их пользу.
Днепряне первые пропустили гол, а включились уже в последнем четвертом тайме. Голы Сарапия, Когута и Бабенко принесли победу хозяевам.
Контрольный матч.
Четыре тайма по 30 минут.
10 сентября. 16.00. "Днепр-Арена".
СК "Днепр-1" - ФК "Александрия" 3:1 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Шулянский (54), Сарапий (107, с пенальти, заработал Пирес), Когут (110), Бабенко (117).
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