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Днепр-1 попрощался с бразильским голкипером Валефом
Макс провел в составе днепрян один год
СК "Дніпро-1" / Автор невідомий
Спортивный клуб "Днепр-1" на своем официальном сайте объявил, что вратарь Макс Валеф покидает клуб.
Украинский клуб решил прекратить контракт с бразильским голкипером.
Напомним, 29-летний Валеф присоединился к днепрянам летом 2022-го года. За это время в футболке днепровского клуба Макс провел 27 матчей, в которых пропустил 25 голов.
"Желаем Максу успехов в дальнейшей игровой карьере", - прокомментировал данное решение сайт "Днепра-1".
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Источник:СК "Днепр-1"
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