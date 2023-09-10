Днепр-1 попрощался с бразильским голкипером Валефом

Спортивный клуб "Днепр-1" на своем официальном сайте объявил, что вратарь Макс Валеф покидает клуб.

Украинский клуб решил прекратить контракт с бразильским голкипером.

Напомним, 29-летний Валеф присоединился к днепрянам летом 2022-го года. За это время в футболке днепровского клуба Макс провел 27 матчей, в которых пропустил 25 голов.