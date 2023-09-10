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Днепр-1 попрощался с бразильским голкипером Валефом

Премьер-лига
(1 голосов)

Макс провел в составе днепрян один год

Днепр-1 попрощался с бразильским голкипером Валефом

СК "Дніпро-1" / Автор невідомий

Новина українською

Спортивный клуб "Днепр-1" на своем официальном сайте объявил, что вратарь Макс Валеф покидает клуб.

Украинский клуб решил прекратить контракт с бразильским голкипером.

Напомним, 29-летний Валеф присоединился к днепрянам летом 2022-го года. За это время в футболке днепровского клуба Макс провел 27 матчей, в которых пропустил 25 голов.

"Желаем Максу успехов в дальнейшей игровой карьере", - прокомментировал данное решение сайт "Днепра-1".

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В статье: СК Днепр-1 Макс Валеф
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Источник:
СК "Днепр-1"

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