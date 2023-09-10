Гай Хадида: Украинская лига намного лучше израильской

В течение последнего года израильский футбол видел массовый приток игроков в Европу. Одним из них является Гай Хадида, который сейчас играет в "Черноморце" в Украине, куда он прибыл в прошлом сезоне после менее чем двухмесячного пребывания в "Сакарьяспоре" из второго дивизиона Турции.

"Пока что я чувствую, что прибавил на личном профессиональном уровне", - сказал Хадида каналу Sport 5 и добавил: "Каждый день я бросаю себе вызов. Я чувствую, что это только начало, что я усовершенствовался в плане интенсивности и физики. Уровень здесь вдвое выше, у нас гораздо меньше времени на размышления. Я чувствую, что стал лучшим игроком с тех пор, как пришел. Я в большой команде, например "Хапоэль" Тель-Авив. Мы провели замечательную кампанию и смогли остаться в лиге, в этом году мы стремимся занять место в Еврокубковой зоне. У команды много болельщиков, очень популярная команда, 40-тысячный стадион. Украинская лига намного лучше нашей, по напряженности и физике, это совсем другой уровень, темпы здесь намного выше. Израильский игрок умнее украинского игрока, но он уступает ему по интенсивности и физическим характеристикам. Лиги очень похожи тем, что доминируют две команды".

Хадида покинул "Бней-Рейне" в январе, несмотря на то, что он был значительным игроком, и этим летом он также получил предложения:

"У меня было несколько предложений, но "Черноморец" - это место, которое бросило мне самый большой профессиональный вызов. Я отказался от значительных средств, чтобы попасть сюда. Мне пришлось испытать себя профессионально до предела, вне зоны комфорта. Украинская лига характеризуется не техничными игроками, а более сильными и быстрыми. Летом ко мне подошли две команды, но я не ушел, чтобы вернуться. Моя цель - продолжать как можно больше за рубежом и главным образом в Европе, я не пойду в лигу, которая менее сильна, чем израильская лига".



Более полутора лет продолжается война между Россией и Украиной, которая привела к большим разрушениям в стране, а также приостановке лиги. Израильский полузащитник отмечает, что на поверхности все выглядит по-другому:

"Есть сигналы тревоги, но это ничем не отличается от нашей страны. На стадионах нет толпы, впускают только близких людей, и это 400-500 человек. Мы далеко от зоны боевых действий, на улицах нет атмосферы войны. В Израиле ситуация еще хуже с протестами и терроризмом".

Хадида рассказывает о своих ярких моментах и игре:

"Мы дважды победили киевское "Динамо", это произвело невероятный резонанс в СМИ в Украине. Я приехал, когда ситуация в команде была очень плохой, и у нас был сумасшедший второй круг. Я играю здесь или 6 или 9, иногда я самый передовой игрок команды и играю спиной к воротам. Это сложно и очень интересно. Я приехал в Турцию, тренера сменили через день. Новый тренер сказал, что не знает меня, не взял меня, и он едет со своими игроками. Я понимал, что ситуация изменилась, и я не имею шансов быть топ-игроком. Я предпочел вернуться ко второму варианту и поехать в Украину".

Гай раскрывает, что произошло перед переходом Става Лемкина в донецкий "Шахтер":

"Лемкин звонил мне перед приездом, были другие игроки, которые консультировались со мной и имели предложения из Украины. Я рад, что он вернулся после травмы. Только Манор Соломон может объяснить, какой размер "Шахтера", это безумие в европейском масштабе. В каждое трансферное окно игроки попадают в Премьер-лигу, Бундеслигу и высшие лиги Европы. Речь о высоко оцененной лиге на рынке".

Хадиди помогает еврейская община в городе:

"Я живу в Одессе и меня обнимает большая еврейская община, израильтяне, которые живут здесь, принимают нас на праздники и приходят на наши игры. Владелец команды еврей и это мне очень помогает".

В завершение полузащитник делится своей большой мечтой: