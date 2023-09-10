  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Месть за матч УПЛ. Верес - Полесье 3:1. Обзор матча и видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месть за матч УПЛ. Верес - Полесье 3:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Верес - Полесье ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Месть за матч УПЛ. Верес - Полесье 3:1. Обзор матча и видео гола

ФК "Верес" / Автор невідомий

Новина українською

Во время международной паузы команды УПЛ провели спарринг. "Верес" достаточно уверенно обыграл "Полесье" на домашнем стадионе со счетом 3:1.

Соперники уже встречались в этом сезоне в высшем дивизионе. Тогда подопечные Юрия Калитвинцева обыграли оппонентов со счетом 2:0.

Поединок прошел в формате 4-х таймов по 30 минут.

Товарищеский матч
Стадион "Авангард", Ровно
"Верес" - "Полесье" - 3:1
Голы: Гайдучик 35, Марусич 84, Ковалюк 109 - Мустафаев 100 (пен)

По теме
yellow-arrow
Гай Хадида: Украинская лига намного лучше израильской
yellow-arrow
Днепр-1 попрощался с бразильским голкипером Валефом
yellow-arrow
Днепр-1 сильнее Александрии в поединке из четырех таймов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде