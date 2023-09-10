Месть за матч УПЛ. Верес - Полесье 3:1. Обзор матча и видео гола

Во время международной паузы команды УПЛ провели спарринг. "Верес" достаточно уверенно обыграл "Полесье" на домашнем стадионе со счетом 3:1.

Соперники уже встречались в этом сезоне в высшем дивизионе. Тогда подопечные Юрия Калитвинцева обыграли оппонентов со счетом 2:0.

Поединок прошел в формате 4-х таймов по 30 минут.

Товарищеский матч

Стадион "Авангард", Ровно

"Верес" - "Полесье" - 3:1

Голы: Гайдучик 35, Марусич 84, Ковалюк 109 - Мустафаев 100 (пен)