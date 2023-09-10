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Месть за матч УПЛ. Верес - Полесье 3:1. Обзор матча и видео гола
Верес - Полесье ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.09.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
ФК "Верес" / Автор невідомий
Во время международной паузы команды УПЛ провели спарринг. "Верес" достаточно уверенно обыграл "Полесье" на домашнем стадионе со счетом 3:1.
Соперники уже встречались в этом сезоне в высшем дивизионе. Тогда подопечные Юрия Калитвинцева обыграли оппонентов со счетом 2:0.
Поединок прошел в формате 4-х таймов по 30 минут.
Товарищеский матч
Стадион "Авангард", Ровно
"Верес" - "Полесье" - 3:1
Голы: Гайдучик 35, Марусич 84, Ковалюк 109 - Мустафаев 100 (пен)
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