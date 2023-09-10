Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов возглавит Днепр-1, - Источник
Вот так неожиданность
фото из свободных источников
Действующий тренер ФК "Звягель" Юрий Максимов возглавит "Днепр-1". Об этом сообщают сразу несколько источников, среди которых "ТаТоТаке" и неофициальный сайт болельщиков "Днепра-1" "Причал".
Вопрос с клубом Второй лиги, где Максимов работает главным тренером, уже согласован. Официально о назначении 54-летнего тренера будет объявлено в ближайшие дни.
Юрий в последнее время работал спортивным директором "Полесья", до этого - главным тренером полтавской "Ворсклы".
К "Звягелю" наставник присоединился в июне этого года и успел провести 8 матчей, где в среднем имел 2.25 очка за игру.
Популярное сейчас
- Италия продолжает терять игроков перед матчем с Украиной
- Перенаправил предупреждение на судью. В благотворительном матче произошел уникальный инцидент
- Сборная Украины сегодня вылетит в Италию без Тимчика
- Бланко покинул Днепр-1: источник назвал новый клуб аргентинца
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО