  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Максимов возглавит Днепр-1, - Источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Максимов возглавит Днепр-1, - Источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Вот так неожиданность

Максимов возглавит Днепр-1, - Источник

фото из свободных источников

Новина українською

Действующий тренер ФК "Звягель" Юрий Максимов возглавит "Днепр-1". Об этом сообщают сразу несколько источников, среди которых "ТаТоТаке" и неофициальный сайт болельщиков "Днепра-1" "Причал".

Вопрос с клубом Второй лиги, где Максимов работает главным тренером, уже согласован. Официально о назначении 54-летнего тренера будет объявлено в ближайшие дни.

Юрий в последнее время работал спортивным директором "Полесья", до этого - главным тренером полтавской "Ворсклы".

К "Звягелю" наставник присоединился в июне этого года и успел провести 8 матчей, где в среднем имел 2.25 очка за игру.

По теме
yellow-arrow
Месть за матч УПЛ. Верес - Полесье 3:1. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Гай Хадида: Украинская лига намного лучше израильской
yellow-arrow
Днепр-1 попрощался с бразильским голкипером Валефом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Максимов СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdnipro.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Мироненко (Полтава)
11.09.2023 в 00:36
Новий, хороший виклик для Максимова. Усі раніше він долав!
Ответить
0
0
trafalgar (Запорожье)
11.09.2023 в 00:07
лучший вариант для днепра 1
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде