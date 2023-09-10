Максимов возглавит Днепр-1, - Источник

Действующий тренер ФК "Звягель" Юрий Максимов возглавит "Днепр-1". Об этом сообщают сразу несколько источников, среди которых "ТаТоТаке" и неофициальный сайт болельщиков "Днепра-1" "Причал".

Вопрос с клубом Второй лиги, где Максимов работает главным тренером, уже согласован. Официально о назначении 54-летнего тренера будет объявлено в ближайшие дни.

Юрий в последнее время работал спортивным директором "Полесья", до этого - главным тренером полтавской "Ворсклы".

К "Звягелю" наставник присоединился в июне этого года и успел провести 8 матчей, где в среднем имел 2.25 очка за игру.