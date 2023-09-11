Лавриненко: Пауза в чемпионате должна пойти Вересу на пользу

Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко проанализировал товарищескую встречу красно-черных с "Полесьем" (3:1).

Эта пауза в чемпионате должна пойти нам на пользу. Улучшить физическую подготовку. Я доволен и качеством игры и физическими кондициями. Мы хорошо и в первых двух таймах себя проявили, и во вторых. Забили три гола, увидели в действии нашу перспективную молодежь.

"Мы сознательно планировали сыграть в таком необычном формате: четыре тайма по тридцать минут. До игры мы работали в режиме двухразовых ежедневных тренировок. Сегодня команда вышла на матч на фоне серьезной нагрузки. Сегодняшний матч - как итог всей проделанной на мини-сборе работы.

Роман Ковалюк имеет хорошие качества. Конечно, нужно еще работать над собой. Но потенциал есть. Надеюсь, зимой наши молодые игроки смогут принять участие полноценно в сборах и весной стать игроками уже первой команды.

Победа - это всегда хорошее настроение. Хорошие эмоции. В хорошем настроении начнем подготовку к игре с "Кривбассом". Но надо также понимать, что это товарищеская игра. Сегодня нам многое удалось. Но есть моменты, которые еще нужно исправлять.

Удаление Хондака? Ключевая ошибка произошла еще в предыдущем эпизоде, когда мы потеряли мяч. Даниилу я сказал, что за минуту до конца в случае такой ситуации и счета на табло - его решение было оправданным. Если бы соперник забил - была бы нервная концовка. Поэтому мы его поддержали", - сказал Лавриненко.