  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Кривбасса о ничьей с ЛНЗ: Есть очень хорошие моменты
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Кривбасса о ничьей с ЛНЗ: Есть очень хорошие моменты

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Криворожане заполнили паузу в чемпионате контрольным матчем

Тренер Кривбасса о ничьей с ЛНЗ: Есть очень хорошие моменты

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Тренер "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал домашнюю ничью в контрольном матче против "ЛНЗ" (1:1).

- Дмитрий Алексеевич, довольны ли спаррингом?

- Рассматривали этот матч как тренировочный для подготовки к следующим турам УПЛ, а конкретно к ближайшей игре против "Вереса". Предоставили возможность проявить себя всем футболистам. Все сыграли по тайму. Сегодня вы увидели смешанный состав "Кривбасса". Все получили физическую нагрузку. К тому же, мы увидели в деле ближайший резерв. Есть очень хорошие моменты сегодняшнего матча, которые мы подробно проанализируем.

Читайте такжеОбменялись голами, сильнейшего не определили. Кривбасс - ЛНЗ 1:1

- Сегодня имеем ничью. Разочарованы, что не удалось победить? Или результат был не на первом плане?

- Побеждать хочется, конечно, в каждом поединке, даже товарищеском. Но все же результат сегодня не стоял на первом плане. Главное было подготовить команду в физическом плане к ближайшим встречам, - сказал Дмитрий Кара-Мустафа.

По теме
yellow-arrow
Металлист обыграл Минай в спарринге
yellow-arrow
Черноморец: 500 километров – с целью спарринга
yellow-arrow
Лавриненко: Пауза в чемпионате должна пойти Вересу на пользу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ЛНЗ (Черкассы) Дмитрий Кара-Мустафа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде