Тренер Кривбасса о ничьей с ЛНЗ: Есть очень хорошие моменты

Тренер "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал домашнюю ничью в контрольном матче против "ЛНЗ" (1:1).

- Дмитрий Алексеевич, довольны ли спаррингом?

- Рассматривали этот матч как тренировочный для подготовки к следующим турам УПЛ, а конкретно к ближайшей игре против "Вереса". Предоставили возможность проявить себя всем футболистам. Все сыграли по тайму. Сегодня вы увидели смешанный состав "Кривбасса". Все получили физическую нагрузку. К тому же, мы увидели в деле ближайший резерв. Есть очень хорошие моменты сегодняшнего матча, которые мы подробно проанализируем.

- Сегодня имеем ничью. Разочарованы, что не удалось победить? Или результат был не на первом плане?

- Побеждать хочется, конечно, в каждом поединке, даже товарищеском. Но все же результат сегодня не стоял на первом плане. Главное было подготовить команду в физическом плане к ближайшим встречам, - сказал Дмитрий Кара-Мустафа.