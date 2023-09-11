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Черноморец: 500 километров – с целью спарринга

Премьер-лига
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Пивовары победили моряков

Черноморец: 500 километров – с целью спарринга

ФК "Черноморец"

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Во время этого уик-энда большинство команд УПЛ провели контрольные матчи. Среди тех, кто заполнял спаррингом двухнедельную паузу, возникшую в связи с играми сборной Украины, были киевская "Оболонь" и одесский "Черноморец". Эти соперники встретились в столице на "Оболонь Арене", куда команда Романа Григорчука специально приехала из Одессы.

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В этом поединке все решил единственный мяч, забитый "пивоварами" в первом тайме. Его автором на 45-й минуте стал Сергей Косовский, сын бывшего полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Косовского.

Как уже сообщал UA-Футбол, в течение субботы и воскресенья спарринги провели еще четыре пары представителей УПЛ: "Колос" – "Заря" (3:1), "Верес" – "Полесье" (3:1), "Кривбасс" – ЛНЗ (1:1), "Днепр-1" – "Александрия" (3:1).

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В статье: Черноморец (Одесса)
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