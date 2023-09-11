Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мексиканский клуб подтвердил переход хавбека Днепра-1 Бланко
Аргентинец продолжит карьеру в Мексике
Фото: xolos.com.mx
Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко продолжит сезон в другом клубе.
28-летний аргентинец перешел в клуб "Тихуана", который также известен по своему прозвищу "Шолос". Об этом сообщает официальный сайт мексиканского клуба.
Ранее была информация, что это будет аренда на один год с правом выкупа.
Доминго стал игроком "Днепра-1" прошлым летом. С тех пор он провел 31 матч, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с украинским клубом действителен до 30 июня 2025 года.
"Тихуана" выступает в высшем дивизионе Мексики.
¡Qué sea el inicio de una gran carrera como Xoloitzcuintle! ????— Xolos ???? (@Xolos) September 10, 2023
¡Bienvenido a Tijuana, @domingoblanco95!
????: Mediocampista
????️: Procedente de SC Dnipro-1
⚽️: 28 años#RevoluXión
Популярное сейчас
- Анри: Я думал, что хорошо разбираюсь в футболе, но приехав в Барселону Гвардиола меня удивил
- Украина должна подготовиться: против нее может сыграть новый Батистута с итальянским паспортом
- Зинченко: Награду лучшему игроку матча хотел бы отдать болельщикам
- Сергей Палкин не прошел в члены правления Ассоциации европейских клубов
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО