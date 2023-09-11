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Мексиканский клуб подтвердил переход хавбека Днепра-1 Бланко

Премьер-лига
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(1 голосов)

Аргентинец продолжит карьеру в Мексике

Мексиканский клуб подтвердил переход хавбека Днепра-1 Бланко

Фото: xolos.com.mx

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко продолжит сезон в другом клубе.

28-летний аргентинец перешел в клуб "Тихуана", который также известен по своему прозвищу "Шолос". Об этом сообщает официальный сайт мексиканского клуба.

Ранее была информация, что это будет аренда на один год с правом выкупа.

Доминго стал игроком "Днепра-1" прошлым летом. С тех пор он провел 31 матч, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. Его контракт с украинским клубом действителен до 30 июня 2025 года.

"Тихуана" выступает в высшем дивизионе Мексики.

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В статье: Тихуана (Мексика) СК Днепр-1 Доминго Бланко
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Источник:
xolos.com.mx

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Комментарии (1)
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жека-киев (биг виладж)
11.09.2023 в 13:53
Єдиний толковий легіонер в дніпрі
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