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Максимов прокомментировал информацию о своем назначении в Днепр-1
"Остались нюансы"
Фото - ФК Ворскла / автор невідомий
Главный тренер "Звягеля" Юрий Максимов прокомментировал новости о его назначении в "Днепр-1".
"Там остались организационные вопросы, агент разговаривает пока что с командой. Они решаются, всего я не знаю. Все вроде бы ОК, остались нюансы. Агент общается с клубом о них.
Больше я ничего не могу сказать, извините, у меня тренировка", - сказал Максимов.
Максимов в последнее время работал спортивным директором "Полесья", до этого - главным тренером полтавской "Ворсклы". К "Звягелю" наставник присоединился в июне этого года и успел провести 8 матчей.
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