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Максимов прокомментировал информацию о своем назначении в Днепр-1

Премьер-лига
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"Остались нюансы"

Максимов прокомментировал информацию о своем назначении в Днепр-1

Фото - ФК Ворскла / автор невідомий

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Главный тренер "Звягеля" Юрий Максимов прокомментировал новости о его назначении в "Днепр-1".

"Там остались организационные вопросы, агент разговаривает пока что с командой. Они решаются, всего я не знаю. Все вроде бы ОК, остались нюансы. Агент общается с клубом о них.

Больше я ничего не могу сказать, извините, у меня тренировка", - сказал Максимов.

Максимов в последнее время работал спортивным директором "Полесья", до этого - главным тренером полтавской "Ворсклы". К "Звягелю" наставник присоединился в июне этого года и успел провести 8 матчей.

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В статье: Юрий Максимов СК Днепр-1 ФК Звягель
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Источник:
Sport-express.ua

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