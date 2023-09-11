Максимов прокомментировал информацию о своем назначении в Днепр-1

Главный тренер "Звягеля" Юрий Максимов прокомментировал новости о его назначении в "Днепр-1".

"Там остались организационные вопросы, агент разговаривает пока что с командой. Они решаются, всего я не знаю. Все вроде бы ОК, остались нюансы. Агент общается с клубом о них.

Больше я ничего не могу сказать, извините, у меня тренировка", - сказал Максимов.