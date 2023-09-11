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Вход на стартовый матч отбора Евро-2025 Украины U-21 будет бесплатным
Сине-желтые стартуют в квалификации поединком против Северной Ирландии
Фото: Томас Бекер/DFB
Завтра, 12 сентября молодежная сборная Украины, которую возглавляет испанец Унаи Мельгоса, сыграет стартовый поединок квалификации Евро-2025 U-21 против Северной Ирландии.
Матч пройдет на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад в 18.30 по местному времени (в 19.30 по киевскому).
Пресс-служба УАФ пишет, что вход для зрителей на арену будет свободным. Ворота откроют за два часа до начала игры - в 16.30.
Напомним, в группе F за путевки в финальный этап чемпионата Европы-2025 U-21 будут бороться команды Англии, Украины, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга.
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