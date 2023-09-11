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СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Городов и Барышников, вероятно, останутся

СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1

Новина українською

Главный тренер "Звягеля" Юрий Максимов близок к назначению в "Днепр-1". Сам 54-летний специалист уже подтвердил переговоры с вице-чемпионом Украины.

Как сообщает Telegram-канал болельщиков "Днепра-1" "Причал", Максимов определился со своим тренерским штабом. Он приведет с собой двух помощников - Сергея Ревута и Николая Ищенко. Они работают сейчас с ним в "Звягеле".

Евгений Барышников и Валерий Городов, судя по всему, останутся на своих местах.

После шести туров "Днепр-1" занимает 12-е место, имея в активе 5 очков и две игры в запасе.

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В статье: Юрий Максимов СК Днепр-1 ФК Звягель
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.09.2023 в 14:35
возьми пару хороших игроков с Звягиля нападающих --в Днепре нет нападения
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