СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1

Главный тренер "Звягеля" Юрий Максимов близок к назначению в "Днепр-1". Сам 54-летний специалист уже подтвердил переговоры с вице-чемпионом Украины.

Как сообщает Telegram-канал болельщиков "Днепра-1" "Причал", Максимов определился со своим тренерским штабом. Он приведет с собой двух помощников - Сергея Ревута и Николая Ищенко. Они работают сейчас с ним в "Звягеле".

Евгений Барышников и Валерий Городов, судя по всему, останутся на своих местах.

После шести туров "Днепр-1" занимает 12-е место, имея в активе 5 очков и две игры в запасе.