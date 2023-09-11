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СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1
Городов и Барышников, вероятно, останутся
Главный тренер "Звягеля" Юрий Максимов близок к назначению в "Днепр-1". Сам 54-летний специалист уже подтвердил переговоры с вице-чемпионом Украины.
Как сообщает Telegram-канал болельщиков "Днепра-1" "Причал", Максимов определился со своим тренерским штабом. Он приведет с собой двух помощников - Сергея Ревута и Николая Ищенко. Они работают сейчас с ним в "Звягеле".
Евгений Барышников и Валерий Городов, судя по всему, останутся на своих местах.
После шести туров "Днепр-1" занимает 12-е место, имея в активе 5 очков и две игры в запасе.
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