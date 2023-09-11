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Маханьков: Давно не играл в матчах, поэтому доволен, что получил игровую практику

Премьер-лига
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"Кривбасс" провел контрольный поединок с "ЛНЗ"

Маханьков: Давно не играл в матчах, поэтому доволен, что получил игровую практику

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков рассказал о домашнем контрольном матче против черкасского "ЛНЗ" (1:1).

- Владимир, твои эмоции и впечатления после матча?

- Это подготовительная игра к чемпионату. Да, заполнили паузу хорошим матчем против неплохой команды. Боевой поединок: моменты были, как у нас, так и соперника. Тренеры разберут игру, укажут на ошибки, чтобы в матчах УПЛ их не допускать.

- В конце встречи у тебя была работа, ты совершил несколько классных сейвов ...

- Да, мы каждый день работаем, держим себя в тонусе. Давно не играл в матчах, поэтому очень доволен, что вышел и получил игровую практику. Продолжаем готовиться к матчам УПЛ и настроены одерживать победы.

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- Спарринг лучше, чем тренировка или двусторонка?

- Конечно, сегодня игра даже была приближена к официальной, ведь встречались два клуба УПЛ. Тренировками тренировками, но игра - это экзамен. Хорошо, что неделю закончили спаррингом.

- Как "Кривбасс" готовится к "Вересу"?

- Все хорошо, готовимся в приподнятом настроении. В коллективе очень хорошая атмосфера. В последнем туре победили в Ковалевке, после чего немного отдохнули, были три выходных. Понимаем, что "Верес" - амбициозная команда, которую возглавил новый тренер. Будет сложная игра, но работаем каждый день, чтобы показать свои самые сильные качества и победить, - сказал Маханьков.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ЛНЗ (Черкассы) Владимир Маханьков
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Источник:
fckryvbas.com

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