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Маханьков: Давно не играл в матчах, поэтому доволен, что получил игровую практику
"Кривбасс" провел контрольный поединок с "ЛНЗ"
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Вратарь "Кривбасса" Владимир Маханьков рассказал о домашнем контрольном матче против черкасского "ЛНЗ" (1:1).
- Владимир, твои эмоции и впечатления после матча?
- Это подготовительная игра к чемпионату. Да, заполнили паузу хорошим матчем против неплохой команды. Боевой поединок: моменты были, как у нас, так и соперника. Тренеры разберут игру, укажут на ошибки, чтобы в матчах УПЛ их не допускать.
- В конце встречи у тебя была работа, ты совершил несколько классных сейвов ...
- Да, мы каждый день работаем, держим себя в тонусе. Давно не играл в матчах, поэтому очень доволен, что вышел и получил игровую практику. Продолжаем готовиться к матчам УПЛ и настроены одерживать победы.
- Спарринг лучше, чем тренировка или двусторонка?
- Конечно, сегодня игра даже была приближена к официальной, ведь встречались два клуба УПЛ. Тренировками тренировками, но игра - это экзамен. Хорошо, что неделю закончили спаррингом.
- Как "Кривбасс" готовится к "Вересу"?
- Все хорошо, готовимся в приподнятом настроении. В коллективе очень хорошая атмосфера. В последнем туре победили в Ковалевке, после чего немного отдохнули, были три выходных. Понимаем, что "Верес" - амбициозная команда, которую возглавил новый тренер. Будет сложная игра, но работаем каждый день, чтобы показать свои самые сильные качества и победить, - сказал Маханьков.
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