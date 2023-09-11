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Определился лучший игрок Металлиста 1925 в июле-августе
Награду получил центрбек
Фото: ФК Металіст 1925
Защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый признан лучшим игроком команды в июле-августе, сообщает пресс-служба харьковчан.
Безуглый набрал большинство голосов в ходе голосования болельщиков. За этот период 28-летний центрбек отыграл 4 матча, без результативных действий.
На награду также претендовали нападающий Дмитрий Юсов, полузащитник Ростислав Русин и голкипер Олег Мозиль.
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