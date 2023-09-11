  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Определился лучший игрок Металлиста 1925 в июле-августе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определился лучший игрок Металлиста 1925 в июле-августе

Премьер-лига
(1 голосов)

Награду получил центрбек

Определился лучший игрок Металлиста 1925 в июле-августе

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Защитник "Металлиста 1925" Никита Безуглый признан лучшим игроком команды в июле-августе, сообщает пресс-служба харьковчан.

Безуглый набрал большинство голосов в ходе голосования болельщиков. За этот период 28-летний центрбек отыграл 4 матча, без результативных действий.

На награду также претендовали нападающий Дмитрий Юсов, полузащитник Ростислав Русин и голкипер Олег Мозиль.

Читайте такжеТри игрока Металлиста 1925 вернулись в строй

По теме
yellow-arrow
Михайленко отказался возглавить Днепр-1 - Журналист
yellow-arrow
Маханьков: Давно не играл в матчах, поэтому доволен, что получил игровую практику
yellow-arrow
СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Никита Безуглый
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде