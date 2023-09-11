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Михайленко отказался возглавить Днепр-1 - Журналист

Премьер-лига
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Тренер не захотел возвращаться в днепровский клуб

Михайленко отказался возглавить Днепр-1 - Журналист

Новина українською

Бывший тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко мог возглавить команду.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале, с ним велись переговоры, но в итоге он отказался возвращаться в клуб, который покинул три года назад. Параллельно шли разговоры с Юрием Максимовым и они прошли успешно. Именно он согласился на назначение.

Сам Максимов подтвердил информацию о том, что готовится возглавить "Днепр-1".

Источник добавил, что у днепровского клуба в приоритете был иностранный специалист. Один отказался из-за страха перед войной. Второго не пустили из-за контрактных обязательств. Ранее сообщалось, что "Днепр-1" могли возглавить Гонсало Гарсия-Гарсия или Хулио Веласкес.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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