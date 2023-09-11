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Президент Звягеля: Если предложение Днепра-1 удовлетворит Максимова, то мы не можем не отпустить его

Премьер-лига
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Судя по всему, Юрий Максимов примет Днепр-1

Президент Звягеля: Если предложение Днепра-1 удовлетворит Максимова, то мы не можем не отпустить его

facebook.com/pfczvyagel

Новина українською

Почетный президент "Звягеля" Дмитрий Костюк подтвердил информацию о том, что главный тренер команды Юрий Максимов, вероятно, возглавит "Днепр-1".

"Еще идут переговоры. Но если предложение "Днепра-1" удовлетворит нашего главного тренера, то мы не можем не отпустить его в состав вице-чемпиона страны. Он заслуживает тренировать лучшие команды УПЛ.

Шищенко? "Ищем варианты, но пока еще у "Звягеля" есть главный тренер" – сказал Костюк.

Максимов в последнее время работал спортивным директором "Полесья", до этого - главным тренером полтавской "Ворсклы". К "Звягелю" наставник присоединился в июне этого года и успел в качестве тренера провести 8 матчей.

Также Максимов ранее тренировал ЦСКА Киев, "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", "Ворсклу" и другие клубы.

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В статье: Юрий Максимов СК Днепр-1 ФК Звягель
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Источник:
sport-express.ua

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