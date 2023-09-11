Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Звягеля: Если предложение Днепра-1 удовлетворит Максимова, то мы не можем не отпустить его
Судя по всему, Юрий Максимов примет Днепр-1
facebook.com/pfczvyagel
Почетный президент "Звягеля" Дмитрий Костюк подтвердил информацию о том, что главный тренер команды Юрий Максимов, вероятно, возглавит "
"Еще идут переговоры. Но если предложение "Днепра-1" удовлетворит нашего главного тренера, то мы не можем не отпустить его в состав вице-чемпиона страны. Он заслуживает тренировать лучшие команды УПЛ.
Шищенко? "Ищем варианты, но пока еще у "Звягеля" есть главный тренер" – сказал Костюк.
Максимов в последнее время работал спортивным директором "Полесья", до этого - главным тренером полтавской "Ворсклы". К "Звягелю" наставник присоединился в июне этого года и успел в качестве тренера провести 8 матчей.
Также Максимов ранее тренировал ЦСКА Киев, "Оболонь", "Кривбасс", донецкий "Металлург", "Ворсклу" и другие клубы.
Популярное сейчас
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Гармаш впервые сыграл за Осиек: экс-динамовец спас команду от поражения
- Продолжаем уничтожать живую силу и артиллерию. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Мирон Маркевич: Увольнение Луческу ничего не изменит
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО