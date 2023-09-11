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Бущана мониторят в Саудовской Аравии, был интерес от Селтика и Брентфорда, - источник
Но до конкретики пока так и не дошло
Фото: ФК Динамо Київ
За 29-летним голкипером "
Также, по данным источника, ранее кипером интересовались шотландский "Селтик" и английский "Брентфорд".
"К Бущану был интерес со стороны "Селтика" и "Брентфорда". До конкретики в предложениях дело не дошло.
Сейчас, как мне известно, из Саудовской Аравии мониторят динамовского голкипера. Матч против Англии стал для него плюсом с точки зрения рекламы", – сказал Вацко.
Напомним, что в текущем сезоне Бущан провел в составе "Динамо" 6 матчей, в которых пропустил 9 голов.
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