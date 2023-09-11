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Бущана мониторят в Саудовской Аравии, был интерес от Селтика и Брентфорда, - источник

Премьер-лига
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Но до конкретики пока так и не дошло

Бущана мониторят в Саудовской Аравии, был интерес от Селтика и Брентфорда, - источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

За 29-летним голкипером "Динамо" и сборной Украины Георгием Бущаном наблюдают в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Также, по данным источника, ранее кипером интересовались шотландский "Селтик" и английский "Брентфорд".

"К Бущану был интерес со стороны "Селтика" и "Брентфорда". До конкретики в предложениях дело не дошло.

Сейчас, как мне известно, из Саудовской Аравии мониторят динамовского голкипера. Матч против Англии стал для него плюсом с точки зрения рекламы", – сказал Вацко.

Напомним, что в текущем сезоне Бущан провел в составе "Динамо" 6 матчей, в которых пропустил 9 голов.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Селтик (Глазго) Брентфорд (Лондон)
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Источник:
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