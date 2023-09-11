Бущана мониторят в Саудовской Аравии, был интерес от Селтика и Брентфорда, - источник

За 29-летним голкипером " Динамо " и сборной Украины Георгием Бущаном наблюдают в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист и комментатор Виктор Вацко.

Также, по данным источника, ранее кипером интересовались шотландский "Селтик" и английский "Брентфорд".

"К Бущану был интерес со стороны "Селтика" и "Брентфорда". До конкретики в предложениях дело не дошло. Сейчас, как мне известно, из Саудовской Аравии мониторят динамовского голкипера. Матч против Англии стал для него плюсом с точки зрения рекламы", – сказал Вацко.

Напомним, что в текущем сезоне Бущан провел в составе "Динамо" 6 матчей, в которых пропустил 9 голов.