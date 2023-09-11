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Шахтер в спарринге разгромил аматоров из чемпионата Ивано-Франковской области

Премьер-лига
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Горняки заполнили паузу на матчи сборных товарищеским поединком

Шахтер в спарринге разгромил аматоров из чемпионата Ивано-Франковской области

shakhtar.com

Новина українською

В понедельник, 11 сентября, "Шахтер" провел товарищескую игру с командой "Blago-Юность", которая выступает в чемпионате Ивано-Франковской области. Матч прошел на "Арене Львов".

Особой борьбы в матче не получилось - "горняки" ожидаемо имели ощутимое преимущество и спокойно его реализовали, забив по три гола в каждом из таймов.

Итоговый счет – 6:0. По дублю на счету Эгиналдо и Келси по разу отличились Бондаренко и Янович.

Напомним, 16 сентября в 7-м туре УПЛ подопечные Патрика ван Леувена будут принимать "Оболонь", а уже 19 сентября "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов домашним поединком с "Порту" в Гамбурге.

"Шахтер" (Донецк) – "Blago-Юность" (Верхняя) 6:0

Голы: 1:0 Келси (11), 2:0 Эгиналду (38), 3:0 Келси (45), 4:0 Эгиналду (58), 5:0 Бондаренко (66), 6:0 Янович (78)

"Шахтер": Рудько (Пузанков, 63), Мироши (Огарков, 63), Ракицкий (к) (Козик, 63), Глущенко (Удод, 63), Топалов, Бондаренко, Кастильо (Цуканов, 63), Криськив (Очеретько, 46), Невертон (Кащук, 63), Эгиналдо (Янович, 63), Келси (Сикан, 63)

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В статье: Шахтер (Донецк)
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