Лавриненко: Главным тренером Вереса я стал почти случайно

Главный тренер " Вереса " Сергей Лавриненко рассказал, как он получил свою должность в ровенском клубе.

- Сергей Дмитриевич, вы уже почти три месяца являетесь главным тренером "Вереса". Какие итоги для себя вы можете подвести за этот период работы?

– Я понимал, куда иду. До меня здесь четыре года работал Юрий Николаевич Вирт, у которого была большая история с "Вересом". Ожидалось, что меня будут сравнивать с прошлым наставником. Считаю, что Вирт очень хорошо проделал свою работу, однако у каждого тренера рано или поздно наступает момент выгорания. Думаю, что с ним это произошло.

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Придя в этот клуб, я увидел, что он стремится к развитию. В первую очередь это касается инфраструктуры. "Верес" имеет стадион очень хорошего уровня с одним из лучших полей. Пока, к сожалению, он полностью не достроен. Ситуация в стране тормозит этот процесс.

Также клуб уже начал строить тренировочную базу. Есть два поля для занятий приличного уровня: одно с натуральным покрытием, второе – с искусственным. Создается академия. У руководителей пылают глаза, и они хотят развиваться.

Да, первая команда пока имеет небольшой бюджет. Всё делается постепенно. По мере того как будет достроена инфраструктура, думаю, что и бюджет первой команды будет расти.

– Хотелось бы немного пообщаться о вашем приходе к "Вересу". Как и когда на вас вышел клуб?

– Это произошло почти случайно. Я в Центре Лицензирования читал лекции для будущих тренеров, и мне поступил звонок от "Вереса". Мы в Киеве встретились с президентом клуба Иваном Надеиным и просто побеседовали о будущих планах. Это произошло в день первого стыкового матча "Вереса" против запорожского "Металлурга". Тогда СМИ активно писали о том, что Вирт по завершении сезона покинет клуб, а на его место придет Остап Маркевич.

После второго поединка "Вереса" против "Металлурга" мне позвонили из клуба с конкретным предложением стать главным тренером. Этот звонок поступил мне буквально через час после завершения игры. Утром я уже должен был прибыть в Ровно.

– Не каждый день в Украине главных тренеров назначает наблюдательный совет в прямом эфире. Как вы отнеслись к такой процедуре?

– Для меня это было впервые в тренерской карьере. Это интересно, но необычно. Немногие клубы у нас имеют наблюдательные советы, которые принимают решения о назначении главного тренера в команду.