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Максимов подтвердил свое назначение в Днепр-1 и назвал свой тренерский штаб

Премьер-лига
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Контракт еще не подписан, но это дело времени

Максимов подтвердил свое назначение в Днепр-1 и назвал свой тренерский штаб

фото из свободных источников

Новина українською

Известный украинский специалист Юрий Максимов в разговоре с журналистом Игоря Цыганыком подтвердил информацию о том, что он станет новым главным тренером "Днепра-1".

– Насколько я понимаю контракт еще не подписан, но это дело времени, правильно?

– Да, так оно и есть.

– Сейчас "Днепр-1" находится в достаточно сложной ситуации, как оцените старт команды в этом сезоне и уровень футболистов, которые сейчас в клубе?

– Команда очень хорошая и хорошие футболисты, но состояние команды сейчас не очень, потому что проиграли те матчи, которые хотелось выиграть, они хотели играть в еврокубках.

– А какой рецепт, чтобы вывести команду из того состояния, в котором она сейчас находится, то есть команда рассчитывала на еврокубки, их сейчас нет, как найти эту мотивацию?

– Самое главное поднять их дух, чтобы они услышали меня, что жизнь на этом не кончается. Нужно двигаться дальше. Все зависит от тренерского состава, от команды, их общения и взаимодействия.

– Я знаю, что вы идете своей командой, можете назвать фамилии людей, которые помогут Вам в "Днепре-1"?

– Это моя команда, с которой я работаю. Это: Сергей Рева, Николай Медин, Николай Ищенко.

– Вы знаете кадровый состав "Днепра-1", многие легионеры ушли, Вам придется работать в подавляющем большинстве с украинскими футболистами, Вы себе уже представляете лидеров команды?

– Да, я понимаю, что сейчас хуже положение и в кадровом плане, и в морально-психологическом. Там есть хорошие игроки, тот же Гуцуляк и многие футболисты, которые могут вести игру, и я думаю, что и молодые ребята могут помочь команде.

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В статье: Юрий Максимов Игорь Цыганык СК Днепр-1
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Источник:
Football Hub

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