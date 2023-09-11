Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов подтвердил свое назначение в Днепр-1 и назвал свой тренерский штаб
Контракт еще не подписан, но это дело времени
фото из свободных источников
Известный украинский специалист Юрий Максимов в разговоре с журналистом Игоря Цыганыком подтвердил информацию о том, что он станет новым главным тренером "
– Насколько я понимаю контракт еще не подписан, но это дело времени, правильно?
– Да, так оно и есть.
– Сейчас "Днепр-1" находится в достаточно сложной ситуации, как оцените старт команды в этом сезоне и уровень футболистов, которые сейчас в клубе?
– Команда очень хорошая и хорошие футболисты, но состояние команды сейчас не очень, потому что проиграли те матчи, которые хотелось выиграть, они хотели играть в еврокубках.
– А какой рецепт, чтобы вывести команду из того состояния, в котором она сейчас находится, то есть команда рассчитывала на еврокубки, их сейчас нет, как найти эту мотивацию?
– Самое главное поднять их дух, чтобы они услышали меня, что жизнь на этом не кончается. Нужно двигаться дальше. Все зависит от тренерского состава, от команды, их общения и взаимодействия.
– Я знаю, что вы идете своей командой, можете назвать фамилии людей, которые помогут Вам в "Днепре-1"?
– Это моя команда, с которой я работаю. Это: Сергей Рева, Николай Медин, Николай Ищенко.
– Вы знаете кадровый состав "Днепра-1", многие легионеры ушли, Вам придется работать в подавляющем большинстве с украинскими футболистами, Вы себе уже представляете лидеров команды?
– Да, я понимаю, что сейчас хуже положение и в кадровом плане, и в морально-психологическом. Там есть хорошие игроки, тот же Гуцуляк и многие футболисты, которые могут вести игру, и я думаю, что и молодые ребята могут помочь команде.
Популярное сейчас
- Миколенко зимой может покинуть Эвертон, - источник
- Украина вернула контроль над вышками Бойко в Черном море - ГУР. Видео
- Гармаш впервые сыграл за Осиек: экс-динамовец спас команду от поражения
- Максимов возглавит Днепр-1, - Источник
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Новости по теме
- 12:18 Украинские Динамо – Ворскла, новый Металлист, задача Смалийчука и объединение Зари с Днепром-1. ТаТоТаке №159
- 20:04 Украинские Степаненко - это больше, чем половина Шахтёра. О чём говорить после 18 тура УПЛ
- 17:36 Украинские Лучшим футболистом и тренером сезона-2010/11 стали Ярослав Ракицкий и Мирча Луческу