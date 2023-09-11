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Цыганык: Динамо было близко к подписанию защитника Ференцвароша, трансфер сорвался в последний момент

Премьер-лига
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Отец футболиста в последний момент отказался отпускать сына в Украину

Цыганык: Динамо было близко к подписанию защитника Ференцвароша, трансфер сорвался в последний момент

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Этим летом киевское "Динамо" было близко к подписанию двух центральных защитников, но оба трансфера сорвались в последний момент, сообщает журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Динамо" очень долго искало защитника. И практически уже подписали контракт с сербским футболистом из Горицы (речь Крешимире Кризманиче, - прим.). О нем очень много писали, но он на тестах просто не поразил скаутов. Перед медосмотром ему предстояло пробежать определенные скоростные упражнения, но увидели, что у него нет скорости. А без скорости центральный защитник? Ну, в киевском "Динамо" их достаточно. А еще одного такого футболиста подписывать смысла нет.

Был очень хороший вариант с центральным защитником "Ференцвароша". Я не буду называть фамилию, но был очень хороший вариант. И настолько мне известно, что уже договорились, все в порядке, готовы подписывать контракт. Но вмешался отец футболиста, который сказал, что не поедет в Украину, для нас это страшно. И в последний момент все переиграли. Вот такие были варианты с центральными защитниками у "Динамо". Но мы живем в этих условиях. Здесь нужно это понимать", - сказал Цыгынык.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
footbal lhub

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