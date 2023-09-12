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Максимов отработает во главе Звягеля еще один матч
Только после этого тренер официально примет Днепр-1
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Главный тренер "Звягеля" Юрий Максимов, который уже согласовал контракт с "Днепром-1", официально будет представлен в качестве коуча днепрян через несколько дней.
Как сообщает Sport.ua, Юрий Вильевич взял на себя обязанности провести со свой командой матча 7-го тура Второй лиги, в котором 13 сентября возглавляемый им "Звягель" встретится с лидером – ФК "ЮКСА".
Лишь после этого матча тренер официально покинет команду и уйдет в "Днепр-1", который пока что продолжает тренировать Валерий Городов.
Ка сообщает истчоник, Сегодня Максимов проводил тренировку со "Звягелем", а Сергей Шищенко, что может прийти ему на смену – с молодежным составом "Полесья".
Напомним, что "Днепр-1" остался без главного тренера после увольнения Александра Кучера в августе. На стартовом отрезке сезона команда поочередно вылетела из всех трех еврокубков.
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